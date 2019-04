Das Duo Zeugin/Gisler sei die absolute Wunschbesetzung für das neue Fraktionspräsidium, unter der Führung der beiden würden die grünliberale Anliegen künftig noch stärker im Parlament vertreten, schreibt die Parteileitung in einer Mitteilung vom Montag.

Zeugin ist in der Geschäftsleitung eines Winterthurer KMU. Er wurde 2011 in den Kantonsrat gewählt und ist seither Mitglied in der Finanzkommission. Gisler wurde am 24. März für den Bezirk Hinwil neu ins Parlament gewählt. Die Rechtsanwältin und Mediatorin ist Präsidentin der Frauenzentrale Zürich.