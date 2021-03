Mehrere Verletzte bei Kollision auf der Seestrasse am Zürichsee

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Donnerstagnachmittag in Meilen am Zürichsee mehrere Personen verletzt worden. Zwei davon mussten mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die Seestrasse musste während rund drei Stunden gesperrt werden.