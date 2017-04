Wie Recherchen zeigen, hat die Zollverwaltung in einem weiteren Verfahren eine Mehrwertsteuer-Nachzahlung in der Höhe von rund 14 Millionen Franken verfügt. In diesem zweiten Verfahren geht es um 84 Kunstschätze, darunter das riesige Gemälde von Andy Warhol, das im Luxushotel über der Rezeption hängt.

Schwarzenbach wehrt sich gegen die Verfügung mit einer Beschwerde bei der Oberzolldirektion. Am 7. März hat der Zoll zur Sicherung der hohen Millionen-Ansprüche im Hotel Dolder Grand eine Razzia durchgeführt und Gemälde im Wert von rund 50 Millionen Franken von den Wänden geholt.