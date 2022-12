Zehn Wohnungen unbewohnbar: Brand in Mehrfamilienhaus richtet in Regensdorf grossen Schaden an

Beim Brand eines Dachstocks in einem Mehrfamilienhaus in Regensdorf ist am Freitagabend ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden. Videoaufnahmen zeigen das Ausmass der Schäden am abgebrannten Gebäude. (has)