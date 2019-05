Kurz nach 19.00 Uhr kam es in einem Park beim Zürich-Horn, an der Bellerivestrasse 170, im Kreis 8 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Sicherheitsangestellten gelang es, eine grössere Eskalation zu verhindern. Einer der Sicherheitsleute wurde dabei von einem der Beteiligten angegriffen und am Kopf leicht verletzt. Der mutmassliche Täter, ein 28-Jähriger, konnte in der Folge vom Personal zurückgehalten und von der Polizei festgenommen werden.

Kurz vor 00.30 Uhr wurde ein 22-Jähriger festgenommen, der zuvor eine Flasche gegen eine Angestellte des Clubs Bellevue an der Rämistrasse geworfen hatte. Die Frau wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt.

Kurz nach 01.00 Uhr erhielt die Stadtpolizei Zürich die Meldung, dass mehrere Dutzend Personen vor der Kontiki Bar im Niederdorf am Skandieren seien. Beim Eintreffen der Polizeipatrouillen wurden Rauchpetarden gezündet sowie Flaschen und Steine in Richtung der Polizeifahrzeuge geworfen. Dabei kam es zu einem kurzen Gummischroteinsatz. Ein 32-jähriger, mutmasslicher Täter, der eine Flasche gegen eine Fahrzeugscheibe eines Streifenwagens geworfen hatte, wurde verhaftet. In der Folge beruhigte sich die Situation. (Polizei ZH)





Aktuelle Polizeibilder: