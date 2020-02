Mehr Teilnahme an der Demokratie: nieder mit den Sprachbarrieren

Es war ein ungewohntes Bild: Eine Dolmetscherin übersetzte am Montag die Debatte des Zürcher Kantonsrats in die Gebärdensprache. Zahlreiche Zuschauer auf der Tribüne sahen zu. Der Anlass: Silvia Rigoni (Grüne, Zürich) hatte zusammen mit Vertretern der SP und der EVP per Postulat gefordert, dass Gehörlosen die Teilnahme an der Demokratie zu erleichtern sei. Sie forderte den Regierungsrat auf, in einem Bericht darzulegen, welche Anstrengungen der Kanton in diese Richtung unternimmt. Die Schriftsprache reiche nicht aus, da sie für Gehörlose wie eine Fremdsprache sei.

Der Kanton Zürich habe Nachholbedarf: So biete der Bund mit einer App bereits Übersetzungen von Abstimmungsvorlagen in die Gebärdensprache an; Genf übertrage Kantonsratssitzungen live im Internet mit Übersetzung in die Gebärdensprache. Auch die Stadt Bern biete immer mehr Informationen in Gebärdensprache an. «Es geht um das Recht auf Teilhabe am politischen Prozess», sagte Rigoni. Besonders betreffe dies Informationen zu Wahlen und Abstimmungen, die Websites des Kantons und des Kantonsrats sowie die Gesetzessammlung ZH-Lex.

Widerstand kam nur von der SVP: Sie stellte die Notwendigkeit des Vorstosses in Frage. Schon jetzt veröffentlicht der Regierungsrat Erklärvideos zu kantonalen Abstimmungen, wie Erika Zahler (SVP, Boppelsen) betonte. Auch bei der Neulancierung der Website des Kantons und der Gesetzessammlung werde das Anliegen berücksichtigt. Und: «Nicht nur Gehörlose haben berechtigte Anliegen. Es braucht eine Gesamtschau», so Zahler. Allerdings waren nicht alle SVP-Kantonsräte gegen Rigonis Vorstoss: Zehn enthielten sich der Stimme, darunter auch Christian Mettler (SVP, Aesch), der bei einem Raubüberfall 70 Prozent seines Gehörs verloren hat.