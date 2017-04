Nach fünf Jahren veräusserbar

Die Befürworter, zu denen die kantonale SVP, FDP, GLP, CVP und EVP zählen, entgegnen, in der Abstimmung gehe es lediglich um die Umwandlung der Rechtsform, nicht um den Verkauf. Tatsächlich enthält das Gesetz eine fünfjährige Sperrfrist für den Aktienverkauf. Erst danach darf die Regierung Anteile veräussern. Will sie die Aktienmehrheit verkaufen, muss der Kantonsrat seinen Segen dazu geben. Per Referendum kann zudem eine Volksabstimmung erzwungen werden. Es war der Kantonsrat, der entgegen dem Willen der Regierung in den beiden Vorlagen die parlamentarische Mitsprache ausbaute. So muss der Kantonsrat nun die Eigentümerstrategie, die Statuten und die Verwaltungsräte – einzeln – genehmigen.

Linke will AG mit Verkaufsverbot

Die Linke findet, das reiche nicht. Für sie wäre die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft nur dann akzeptabel, wenn die Vorlage dem Verkauf einen Riegel schieben würde, der Kanton also Besitzer bleiben müsste. Verschiedene Spitäler innerhalb und ausserhalb des Kantons sind so organisiert. Sie haben als AG zwar die gewünschten unternehmerischen Freiheiten, gehören aber der öffentlichen Hand. Die Befürworter der Vorlage halten ein solches Verkaufsverbot für unnötig.

Kommen die beiden Vorlagen beim Volk durch, muss Heiniger die verschiedenen Hüte als Spieler und Schiedsrichter trotzdem mindestens weitere fünf Jahre tragen. Der Rollenkonflikt wird sich auch später nie ganz lösen lassen, wie Heiniger einräumt. Das Unispital und die psychiatrischen Uniklinik sollen weiterhin im Kantonsbesitz bleiben. Bei der Foschung und der Lehre muss der Kanton die Zügel in den Händen behalten.