Jugendliche geraten online immer früher mit dem Gesetz in Konflikt

Jugendliche sind online immer früher aktiv - und geraten dabei auch früher mit dem Gesetz in Konflikt: So sind insbesondere Jugendliche, die wegen Pornografie verzeigt werden, auffällig jung, wie wie die Zürcher Oberjugendanwaltschaft am Montag mitteilte.