Marthalen Dachstock eines Einfamilienhauses geht in Flammen auf – niemand wurde verletzt In Marthalen kam es am Dienstag zu einem Brand eines Einfamilienhauses. Die Ursache des Feuers ist bisher noch unklar. Es gab keine Verletzten.

Anwohner meldeten das Feuer kurz vor 1 Uhr. Melissa Schumacher

In Marthalen ist am frühen Dienstagmorgen ein Dachstock eines Einfamilienhauses in Flammen aufgegangen. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor 1 Uhr meldeten Anwohner, dass Flammen aus den Terrassenfenstern eines Einfamilienhauses dringen würden. Als die Feuerwehr eintraf, hatten bereits alle Bewohner das brennende Haus verlassen, wie die Kantonspolizei mitteilte.

Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Kantonspolizei Zürich

Der Feuerwehr gelang es danach, den Brand rasch zu löschen. Die Ursache des Feuers ist noch nicht restlos geklärt. Die Polizei schliesst Brandstiftung aber aus. Die Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich haben die Untersuchungen aufgenommen. (sda)