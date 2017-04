Interessenbindungen ab 1. Mai online einsehbar

Ausserdem wird ab Beginn des neuen Amtsjahrs die Interessenbindungen der Mitglieder des Regierungsrats auf der Website des Kantons einsehbar sein. «Offengelegt werden Beteiligungen an Unternehmen des privaten Rechts, die mindestens 5 Prozent des Gesellschaftskapitals oder des Stimmrechts umfassen, Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien sowie in beratenden Gremien von schweizerischen und ausländischen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten und öffentlichen Rechts. Veröffentlicht werden ausserdem Vertretungen des Kantons in schweizerischen und ausländischen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten und des öffentlichen Rechts sowie die Mitwirkung in Kommissionen und anderen Organen des Bundes», schreibt die Staatskanzlei in einer Mitteilung.

Damit setzt der Regierungsrat die entsprechende Gesetzänderung über die Organisation des Regierungsrates und der kantonalen Verwaltung um. Die Informationen über die Interessenbindungen werden jeweils bei Amtsantritt und zu Beginn jedes Amtsjahres von den Mitgliedern des Regierungsrates der Staatskanzlei mitgeteilt. (naj)