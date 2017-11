Die Polizei rückte am Sonntagabend kurz nach 18 Uhr wegen eines Streits zwischen zwei Personen aus. In Zürich-Affoltern fanden sie einen schwer verletzten Mann vor. Gemäss ersten Erkenntnissen kam es kurz vorher zu einem Streit zwischen dem 27-Jährigen und einer 23-jährigen Frau, wie die Staatsanwaltschaft und die Stadtpolizei Zürich in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben.

Hierbei wurde der Mann auf bisher unbekannte Weise durch ein Messer lebensbedrohlich am Oberkörper verletzt. Er wurde im Spital sofort notoperiert und befindet sich mittlerweile ausser Lebensgefahr. Die mutmassliche Täterin wurde vor Ort festgenommen und der Staatsanwaltschaft übergeben. Der genaue Tathergang ist Gegenstand laufender Abklärungen.