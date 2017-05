Der Fall wurde im Juni 2016 vor dem Obergericht verhandelt. Gestern erst gab das Gericht sein Urteil bekannt. Die Richter sprachen wegen versuchter vorsätzlicher Tötung eine bedingte Gefängnisstrafe von zwei Jahren und eine Busse von 800 Franken aus. Damit milderten sie das Urteil des Bülacher Bezirksgerichtes. Dieses hatte eine unbedingte Freiheitsstrafe von fünf Jahren gesprochen.

Von Angst getrieben

Ein an der Verhandlung am Obergericht vorgelegtes Gutachten kam aber zum Schluss, dass der Taxifahrer nur vermindert schuldfähig war. Laut der psychiatrischen Einschätzung handelte es sich beim Aufladen auf die Motorhaube und dem Beschleunigen um eine akute Belastungsreaktion. Der Taxifahrer sei von Angst, nicht von Wut getrieben gewesen und habe seine Reaktionen nur reduziert wahrgenommen.

Das Gutachten und der tadellose Leumund des Taxifahrers veranlassten die Oberrichter am Ende dazu, den 68-Jährigen nicht ins Gefängnis zu schicken, auch wenn dieser den Tod des 33-Jährigen zumindest in Kauf genommen habe. «Es war blosser Zufall, dass der Sturz nicht zum Tod geführt hat», erklärte der vorsitzende Richter. In einem Artikel des «Magazins» hatte der Taxifahrer ausgesagt, er werde sich bei der Sterbehilfe-Organisation Exit anmelden, müsse er in den Bau.

Seinen Lebensabend wolle er nicht im Gefängnis verbringen. Der Deutsche wollte auch nicht, dass sein damaliger Widersacher hinter Gitter muss, wie er im gleichen Artikel ausführte. Gestern war vor Gericht auch keine Feindseligkeit zu spüren. Immerhin: 7000 Franken Genugtuung und 2194 Franken Schadenersatz muss der Taxifahrer bezahlen. Diesen Entscheid des Bezirksgerichts Bülach hatte der 68-Jährige nicht vor Obergericht gebracht.