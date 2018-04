Das Sozialhilfegesetz des Kantons Zürich stammt aus dem Jahr 1981. Auch nach acht Teilrevisionen weist es laut SP-Regierungsrat Mario Fehr Lücken auf. Diese sollen im Zug der Totalrevision geschlossen werden. Das Gesetz soll geordnet, präzisiert und zeitgemäss werden.

"Das ist ein anspruchsvoller Prozess", sagte Fehr am Donnerstag vor den Medien. Eingebunden sind unter anderem der Gemeindepräsidentenverband, die kantonale Sozialkonferenz, die Städte Zürich und Winterthur sowie weitere Stellen.

Die Vernehmlassungsvorlage ist damit breit abgestützt. Sie hat einige Neuerungen zu bieten und etwas, das beim Alten bleiben soll. Neu organisiert werden soll die Fürsorgebehörde. Das neue Gesetz sieht vor, dass deren strategische Aufgaben künftig von einer Sozialbehörde übernommen werden und ein Sozialdienst die operativen Aufgaben trägt.

Einheitlicher Staatsbeitrag

Das wird alle 168 Gemeinden des Kantons betreffen. Manche sind heute bereits auf diese Weise organisiert, andere werden nachziehen müssen. Dabei ist es möglich, dass mehrere Gemeinden zusammen einen Sozialdienst betreiben.

Künftig will der Kanton einen einheitlichen Staatsbeitrag an die Sozialhilfekosten der Gemeinden von 25 Prozent bezahlen. Dies liegt etwas über dem durchschnittlichen Beitrag, den der Kanton in den vergangenen Jahren geleistet hat.

Die neue Finanzierung würde das differenzierte Finanzierungsmodell ablösen, das einen Staatsbeitrag von 4 Prozent aufwies und in Einzelfällen die wirtschaftliche Hilfe für ausländische Personen weiterverrechnete. "Das neue Modell wäre einfacher", sagte Fehr. Wenn während der Vernehmlassung bessere Vorschläge aufs Tapet kämen, sei der Regierungsrat dafür offen.

Nicht mehr Spielraum für Observation

Zurückhaltend ist die Vorlage im Bereich Observation von mutmasslichen Sozialhilfebetrügern. Während der Bund das Observieren durch Sozialdetektive bei Betrugsverdacht ermöglichen und diesen Aufnahmen in Bild und Ton sowie GPS-Ortung ermöglichen will, hat der Kanton Zürich nicht vor, seine bisherige Regelung zu erweitern.

Fehr sagte: "Wir wollen auch nicht, dass die Sozialhilfebezüger schummeln, aber die Kontrolle soll mit Augenmass geschehen." In der politischen Debatte auf nationaler Ebene sei in den Hintergrund geraten, dass es bereits viele Mittel gebe, um gegen Sozialhilfebetrüger vorzugehen.

Im Kanton Zürich wird weiterhin ein Organ der Sozialhilfe eine Observation anordnen und nicht eine Privatperson, die bei einer Versicherung angestellt ist. Es können nur Bilder aufgenommen werden, Tonaufnahmen sind ebenso wenig vorgesehen wie eine technische Ortung.

Fehr sagte, bei Verdacht auf Sozialhilfebetrug könne man eine Person ja anzeigen. Die Polizei verfüge über Mittel und Möglichkeiten, eine erweiterte Observation durchzuführen.

Keine Kürzung der Sozialhilfe

Im neuen Gesetz enthalten ist auch, dass sich der Kanton Zürich an die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) hält. Eine deutliche Kürzung der Beiträge, wie es der Kanton Bern Ende März beschlossen hat, steht für den Zürcher Regierungsrat nicht zur Diskussion.

"Was derzeit in Bern geschieht, lehnen wir ab", sagte Fehr. Vielmehr betont er, wie wichtig eine Geschlossenheit der Kantone in dieser Frage ist, um einen Sozialhilfetourismus zu unterbinden.

Der Zürcher Kantonsrat wird über den Vorschlag zur Totalrevision des Sozialhilfegesetzes befinden. Die Sozialhilfequote des Kantons Zürich beträgt aktuell 3,2 Prozent.