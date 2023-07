Volksfest Züri Fäscht 2023: Die Partynacht ist lang, vielfältig und erschöpfend

Am Züri Fäscht feierten am Samstagabend Hunderttausende, übers ganze Wochenende rund zwei Millionen Menschen – teils bis in die frühen Morgenstunden. Manche lagen schon vorher flach.