Das Stadtzürcher Wahlresultat kommt in seiner Deutlichkeit überraschend. Das sagten sowohl Vertreter der massiv gestärkten rot-grünen Mehrheit als auch Exponenten der Bürgerlichen. Im Stadtrat haben sich zwar die Mehrheitsverhältnisse nicht gross verändert: SP, Grüne und AL halten zusammen weiterhin sechs Sitze im Neunergremium. Neu ist auch die GLP im Stadtrat vertreten – zulasten der CVP, die nach dem Rücktritt von Gerold Lauber ihren Sitz nicht verteidigen konnte. Damit haben die ökologischen Kräfte im Stadtrat an Boden gewonnen. Ansonsten wird der neue GLP-Stadtrat Andreas Hauri als Mann der Mitte die Kräfteverhältnisse allerdings nicht wesentlich verschieben. Denn auch der scheidende CVP-Stadtrat Gerold Lauber war ein Mann der Mitte. Stadtpräsidentin bleibt Corine Mauch (SP). Ihr Herausforderer Filippo Leutenegger (FDP) blieb chancenlos.

Einen kräftigen Linksrutsch gab es hingegen im Zürcher Stadtparlament. Nachdem dort in den letzten vier Jahren eine Pattsituation herrschte, haben neu SP, Grüne und AL zusammen klar die absolute Mehrheit. Die SVP büsste deutlich Stimmen ein und ist nun nach der FDP nur noch drittstärkste Kraft. Für die CVP kam es noch dicker: Sie überwand in keinem Wahlkreis die 5-Prozent-Hürde. Erstmals seit 1913 ist die CVP damit nicht mehr im Stadtparlament vertreten. Ihr «bedingungsloses» Bündnis mit der SVP und der FDP im Wahlticket «Top 5» wurde ihr zum Verhängnis, wie der scheidende CVP-Stadtrat Lauber treffend analysierte. Dafür schaffte die EVP im Bündnis mit der BDP nach vier Jahren Absenz den Wiedereinzug in den Zürcher Gemeinderat. Die Mitte-Wähler stärkten damit die tendenziell eher linke Seite der Mitte.