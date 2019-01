Der frühere Zürcher Stadtrat Kurt Egloff ist tot. Er starb laut Traueranzeigen vom Mittwoch bereits am 12. Januar einen Tag vor seinem 87. Geburtstag. Egloff war der letzte SVP-Vertreter in der heute rot-grünen Stadtregierung. Dieser gehörte er von 1982 bis 1990 als Schulvorstand an.