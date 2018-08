Mit den mobilen Geräten können die Schülerinnen und Schüler digitale Lernplattformen nutzen, welche die Schulbücher ergänzen oder zum Teil ablösen. Die Tablets werden nach der 6. Klasse wieder zurückgegeben.

Während dieser zwei Schuljahre haben die Schülerinnen und Schüler jederzeit Zugriff auf ihr eigenes Gerät. Bei Bedarf können sie es auch mit nach Hause nehmen. Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) hat am Freitag am Unterricht in der 5. Klasse der Schule Auzelg teilgenommen und den Einsatz des neuen Arbeitsinstruments beobachtet.

Für den Ausbau der Schulinformatik und einen Weiterbildungsplan für Lehrpersonen im Rahmen des Projekts KITS Next Generation hat der Stadtrat Ausgaben von 12,3 Millionen Franken bewilligt, davon entfallen rund 8,6 Millionen Franken auf die Tablets.

Zusammen mit dem Tablet erhalten die Schülerinnen und Schüler auch eine robuste Neopren-Hülle. Deren Gebrauch ist obligatorisch, wie aus einer am Donnerstag publizierten Antwort des Stadtrates auf eine Anfrage von zwei SVP-Gemeinderäten hervorgeht.

Wie der Antwort weiter zu entnehmen ist, beträgt der Preis pro Tablet samt Tastatur und Eingabestift inklusive Mehrwertsteuer 848 Franken. Darin seien unter anderem auch 4 Jahre Garantie sowie weitere Dienstleistungen enthalten, heisst es weiter.