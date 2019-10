Lebenslanges Lernen wird gefördert — auch für Meschen ohne Ausbildung

Das Prinzip des lebenslangen Lernens soll auch Menschen ohne Ausbildung oder mit nur niedrigen Bildungsabschlüssen ermöglicht werden. Dies teilten die Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), der Schweizerische Verband für Weiterbildung (SVEB) und das Sozialdepartement der Stadt Zürich am Montag gemeinsam mit.

SKOS und SVEB haben bereits letztes Jahr die Weiterbildungsoffensive «Arbeit dank Bildung» lanciert. Denn um die Qualifizierung von Sozialhilfebeziehenden mit oftmals fehlenden oder nur gering ausgeprägten Grundkompetenzen zu ermöglichen, brauche es niederschwellige Förder- und Bildungsangebote, heisst es weiter.

Um die Sozialdienste bei dieser anspruchsvollen Aufgabe zu unterstützen, starten SKOS und SVEB Ende Oktober ein Pilotprojekt in zehn Städten und Gemeinden mit dem Ziel, geeignete Förderstrukturen im Bereich Grundkompetenzen und Weiterbildung zu entwickeln und in der Praxis zu erproben.

Bessere Chancen für 70'000 Menschen

SKOS-Präsident Christoph Eymann will Weiterbildung als Integrationsmassnahme in den Fokus der Sozialdienste stellen. Denn das Potenzial von gezielter Förderung werde bis anhin nur unzureichend genutzt. «Wir gehen davon aus, dass rund 70'000 Sozialhilfebeziehende ihre Chancen am Arbeitsmarkt durch Bildungsmassnahmen nachhaltig verbessern könnten», wird Eymann in der Mitteilung zitiert.

Die im Projekt entwickelten Massnahmen sollen in einem zweiten Schritt dann allen interessierten Sozialdiensten in der Schweiz zur Verfügung gestellt werden.

Stadt Zürich: Augenmerk auch auf Geringqualifizierten

Die Stadt Zürich geht noch einen Schritt weiter. In ihrer neu verabschiedeten Bildungsstrategie richtet sie den Fokus nicht nur auf Sozialhilfebeziehende, sondern auf alle Zürcherinnen und Zürcher, die nicht über die am heutigen Arbeitsmarkt nachgefragten Kompetenzen verfügen.

Darin eingeschlossen sind Jugendliche, die grosse Mühe beim Übertritt von der Schule ins Erwerbsleben haben, sowie diejenigen, die heute im Erwerbsleben stehen, deren Job in der nahen Zukunft aber gefährdet ist. (sda)