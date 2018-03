Das "Kispi" blickt in diesem Jubiläumsjahr mit einer Reihe von Veranstaltungen auf seine lange Geschichte zurück. Diese Geschichte sei von "Fortschritt und Wandel" geprägt, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

So seien aus den einstigen "Wärterinnen" heute hoch-spezialisierte Pflege-Expertinnen geworden. Und durften die Eltern ihre Kinder vor noch nicht einmal 50 Jahren nur zweimal wöchentlich für wenige Stunden besuchen, kennt das Kinderspital heute keine eingeschränkten Besuchszeiten mehr und zieht die Angehörigen in die Behandlung ein.

Die "Kispi"-Geschichte war gemäss Mitteilung aber auch immer von Finanzierungs- und Kapazitätsengpässen geprägt. Dies zeigt sich auch noch aktuell: Angesichts der bestehenden Platznot in Hottingen will die Eleonorenstiftung in Zürich-Lengg einen modernen Neubau erstellen.

Ein Buch zum Auftakt

Zum Auftakt der Jubiläumsreihe zum 150-jährigen Bestehen hat das Universitäts-Kinderspital Zürich am Donnerstag ein Buch zur eigenen Geschichte vorgestellt, das Historiker Matthias Wiesmann verfasst hat.

In den kommenden Monaten wird das "Kispi" an verschiedenen Events feiern. So werden unter anderem am 15. April 150 Kinder als Ärzte, Pflegende und Patienten verkleidet am Sechseläuten-Kinderumzug mitlaufen, am 5. Mai wird das Kinder-Herzzentrum seine Türen öffnen und am 23. Juni lädt die Institution zu einem Kinderfest ein.

Das Universitäts-Kinderspital Zürich behandelt heute rund 100'000 junge Patientinnen und Patienten. Es zählt zu einem der führenden Zentren der Kinder- und Jugendmedizin in Europa.