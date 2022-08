Zürich Grüne wollen, dass Laubbläser in der Stadt Zürich nur noch im Herbst erlaubt sind In der Stadt Zürich soll der Gebrauch von Laubbläsern zwischen Januar und September verboten werden. Die Grünen haben eine entsprechende Motion eingereicht. Schon vor fast zehn Jahren hatte die Partei eine Petition zum Thema übergeben – passiert sei seither aber nichts.

Die Grünen fordern, dass der Gebrauch von Laubbläsern nur noch von Oktober bis Dezember erlaubt sein soll. Themenbild: Kenneth Nars

Die Motion haben die Grünen zusammen mit der SP an der Gemeinderatssitzung vom Mittwochabend eingereicht. Es brauche verbindliche Regeln, um den ungehinderten Gebrauch dieser Geräte sinnvoll einzudämmen, schrieb die Partei in einer Mitteilung am Donnerstag.

Nach Einreichung der Petition «Stopp Laubbläser» im Oktober 2013, die von 4329 Personen unterschrieben worden sei, habe es in Zürich nie einen nennenswerten Beitrag zur Lösung des Problems gegeben. Einzig ein unverbindliches Merkblatt über den verantwortungsvollen Einsatz habe die Stadt Zürich herausgegeben. Die Forderungen bleiben darum gleich, heisst es in der Mitteilung.

Wie in anderen Städten soll der Gebrauch von Laubbläsern nur von Oktober bis Dezember erlaubt sein, fordern die Grünen. Weiter müssten die Benutzer über den sinnvollen Einsatz aufgeklärt werden und die Behörden müssten ein Ablaufdatum für Geräte mit Verbrennungsmotoren setzen. (sda)