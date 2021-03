Kyburg ZH Motorradfahrerin bei Unfall verletzt Bei Kyburg in der Gemeinde Illnau-Effretikon ZH ist eine Motorradfahrerin verunfallt und verletzt worden. Sie kam nach Angaben der Zürcher Kantonspolizei von der Strasse ab, prallte gegen einen Baum und stürzte samt ihrem Motorrad etwa vier Meter eine Böschung hinab.

Die Motorradfahrerin kam von der Strasse ab, prallte gegen einen Baum und stürzte samt ihrem Motorrad etwa vier Meter eine Böschung hinab. Kapo Zürich

(sda) Die 42-jährige Frau war in Begleitung von anderen Zweiradfahrern in Richtung Kyburg gefahren. Nach dem Unfall musste sie die Feuerwehr aus dem Waldstück bergen, und ein Rettungsteam kümmerte sich um sie. Danach wurde die Verunfallte in ein Spital gefahren. Die Kyburgstrasse war wegen des Unfalls rund zwei Stunden gesperrt.