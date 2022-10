Kunst Sie haben es wieder getan: Uitiker Street-Art-Duo One Truth entzückt mit neuem Werk an Altstetter Fassade Das Kunstwerk «The Family Dog» soll die Vorteile einer gut durchmischten Siedlung hervorheben. Es entstand im Auftrag der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich.

Das Kunstwerk misst 10 auf 12 Meter und wurde frei Hand auf die Fassade gesprüht. zvg

Das Quartier Herrlig beim Bahnhof Altstetten ist auf den Hund gekommen. Auf der einen Fassade der Wohnsiedlung prangt ein riesiger, bunter Vierbeiner, umgeben von farblich monoton gehaltenen skurrilen Figuren, Tieren und Objekten. Der Hund ist aufgefüllt mit diversen heiteren englischen Begriffen wie etwa «Sunshine», «Peace» oder «Friendship».

An die Wand gesprüht haben es die ursprünglich aus Uitikon stammenden Brüder des Street-Art-Duos One Truth. Es entstand während dreier Tage Ende September – jedoch nicht illegal. Der Auftrag dazu kam von der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ), der die Siedlung gehört. Für die Quartierbevölkerung wurde sogar ein Workshop veranstaltet.

Das 10 x 12 Meter grosse Kunstwerk trägt den Namen «The Family Dog» und soll «die positiven Aspekte einer gut durchmischten Wohnsiedlung reflektieren, aber auch das Zusammenleben im Quartier, eine gute Nachbarschaft et cetera», heisst es dazu in der Medienmitteilung von One Truth. Das Werk wurde frei Hand, also ohne digitale Hilfsmittel, an die Betonwand gesprüht.

Die Brüder Michael und Tobias Senn bei der Arbeit in ihrem Studio in Zürich Altstetten. Archivbild: Mario Heller

Einmal mehr hat das Künstlerduo bestehend aus Michael und Tobias Senn von ihrem Markenzeichen, dem Hund, Gebrauch gemacht. Schon in mehreren ihrer Werke war er der Protagonist. Er sei der beste und älteste Freund des Menschen, erklärt Michael Senn.

«Mit ihm lassen sich indirekt viele Messages transportieren, die über den Menschen weniger gut funktionieren würden.»

Er meint damit vor allem gesellschaftskritische Themen, welche die Brüder in ihrer Kunst unterbringen.

Die One Truth Bros., wie sich die Brüder nennen, sind bereits seit über 20 Jahren in der Szene aktiv. Mit Werken an Gebäuden und Leinwänden haben sie sich einen Namen gemacht – auch im Ausland. So haben sie etwa schon Häuserwände in Berlin verziert. Mit illegalen Sprayereien gestartet, erhalten die Brüder heute Aufträge von Kommunen und Städten. Ihre Arbeit wird geschätzt: Erst kürzlich hat die Stadt Zürich sechs ihrer Werke für die städtische Kunstsammlung erworben.

Street-Art von One Truth an einer Hausfassade in Berlin. zvg

Auch für die Allgemeine Baugenossenschaft Zürich war One Truth schon mehrmals im Einsatz. Die Brüder arbeiten allerdings nicht nur auf Anfrage, sondern erkundigen sich auch aktiv bei Hauseigentümern. Es sei inzwischen einfacher, eine Bewilligung für das Besprayen freier Hausflächen zu bekommen, als etwa noch vor zehn Jahren, sagt Michael Senn.

«Street-Art bietet den Leuten mittlerweile einen emotionalen Mehrwert und bereichert die Stadt mega.»

Bestätigung hierfür hat der 41-Jährige offenbar schon mehrfach erhalten. Die Rückmeldungen seien eigentlich durchwegs sehr positiv, sagt er. «Street-Art wird immer mehr als Kunstform anerkannt und wertgeschätzt.» Eine Jugendbewegung wie damals vor 20 Jahren sei sie schon lange nicht mehr. «Die Leute merken, dass es eine Kunst ist, mit der Sprühdose umzugehen.»