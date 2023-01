Kulturhaus Die Stadt Zürich kauft das «Theater 11» Die Baurechtsnehmerin MCH Messe Schweiz AG wollte sich von dem Gebäude trennen. Die Stadt Zürich übt ihr Vorverkaufsrecht aus und übernimmt das Kulturhaus.

Die Stadt Zürich übernimmt das «Theater 11». Hannes Henz

Das «Theater 11» in Zürich Oerlikon wechselt den Besitzer. Der Stadtrat hat sich entschieden, das gesetzliche Vorkaufsrecht auszuüben und das Gebäude in städtischen Besitz zu bringen. An der heutigen Nutzung ändert sich nichts.

Das Kulturhaus wurde 1965 von der Stadt Zürich errichtet und später im Baurecht abgegeben. 2006 wurde das Gebäude umfassend um- und ausgebaut, so dass es sich in einem guten Zustand befindet, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte.

Die bisherige Baurechtsnehmerin MCH Messe Schweiz AG will sich davon trennen und hat sich mit der Betreiberin des Theaters auf den Verkauf des Baurechts geeinigt, wie es weiter heisst. Für den Erwerb bewilligte der Stadtrat 325’000 Franken. Dieser Betrag entspricht dem Kaufpreis für das Baurecht abzüglich des an die Stadt zu übertragenden Erneuerungsfonds. (sda)