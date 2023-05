Kultur Neue Kulturchefin in Winterthur kommt aus St. Gallen Tanja Scartazzini wird neue Leiterin des Amts für Kultur der Stadt Winterthur. Zuvor leitete sie das Amt für Kultur des Kantons St. Gallen.

Die neue Leiterin des Winterthurer Amts für Kultur Tanja Scartazzini. Bild: Michel Canonica / TAGBLATT

Winterthur hat Tanja Scartazzini zur neuen Leiterin des Amts für Kultur ernannt. Sie hatte seit August 2021 das Amt für Kultur des Kantons St. Gallen geleitet.

Zuvor hatte Scartazzini rund 20 Jahre lang für das Hochbauamt des Kantons Zürich gearbeitet, wie die Stadt Winterthur am Mittwoch mitteilte.

Die neue Leiterin wird ihr Amt am 1. September antreten. Sie lebt in Winterthur. Scartazzinis Vorgängerin, Nicole Kurmann, arbeitet in einem Teilzeitpensum weiterhin für die Stadt Winterthur.(sda)