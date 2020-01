Krokodil im Zoo Zürich erschossen — nun gibt es keine mehr im Zoo

Am Montag vor Weihnachten erschossen Tierpfleger im Zoo Zürich ein Philippinen-Krokodil. Das Tier hatte sich in die Hand einer Pflegerin verbissen. Man wolle nun entscheiden, ob man sich nach einem neuen Männchen umschaue, sagte Zoo-Direktor Alex Rübel damals. Es lebe noch ein Weibchen derselben Art im Zoo. Bloss: Das stimmt nicht. Dieses fand 2018 in Dänemark einen neuen Platz.

«Es stimmt, das Weibchen ist nicht mehr bei uns», sagt Mediensprecherin Rita Schlegel. «Alex Rübel hatte zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht die aktuellsten Bestandsdaten zur Hand.» Damit steht der Zoo momentan ganz ohne Krokodile da – was auch so bleiben könnte.

«Welche Tierart in die Anlage kommen wird, können wir noch nicht sagen», so Schlegel. Die zuständige Kuratorin evaluiere momentan die Varianten. «Das Tier muss einerseits in den Lebensraum der bestehenden Anlage und andererseits ins Konzept des Exotariums ­passen, in dem sie liegt.» Das Exotarium beheimatet Reptilien, Vögel und Säugetiere aus dem Regenwald sowie Amphibien, Fische und Pinguine. ­Zudem müsse das neue Tier aus einem Erhaltungszucht­programm stammen.

Zum Vorfall Ende Dezember gebe es noch keine neuen Informationen, sagt Schlegel. Der Hergang wird von der Zürcher Stadtpolizei abgeklärt. Die verletzte Pflegerin konnte das Spital mittlerweile verlassen, ihr gehe es den Umständen entsprechend gut.