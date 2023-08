Kriminalität Polizei verhaftet zwei Frauen nach Raubüberfall in Dielsdorf Eine Frau raubte am Samstagmorgen eine Bäckereifiliale in Dielsdorf aus und erbeutete mehrer hundert Franken.

Bei einem Raub in einer Bäckereifiliale am Samstagmorgen in Dielsdorf hat eine Frau mehrere hundert Franken erbeutet. Nach kurzer Fahndung konnte die Polizei zwei tatverdächtige Frauen verhaften.

Die Frau betrat die Bäckereifiliale an der Wehntalerstrasse in Dielsdorf am Samstag gegen 7 Uhr und bedrohte das anwesende Personal mit einer Waffe, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Die Frau forderte Bargeld. Für die Flucht nutzte sie laut Mitteilung mutmasslich ein Fahrzeug.

Aufgrund des Signalements der Täterin konnte die Polizei gegen 9 Uhr am Samstag in der Stadt Zürich zwei Schweizerinnen im Alter von 35 und 37 Jahren verhaften. Beide stehen unter dringendem Tatverdacht. (sda)