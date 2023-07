Kriminalität Polizei verhaftet nach Openair Frauenfeld in Zürich zwei Diebe Am Openair Frauenfeld waren offenbar Diebe unterwegs. Die Stadtpolizei Zürich hat zwei Männer verhaftet, die wohl Dutzende Mobiltelefone am Hip-Hop-Festival stahlen.

Die Stadtpolizei Zürich hat zwei Männer verhaftet, die vermutlich Duzende Mobiltelefone gestohlen haben. Marius Eckert

Die Stadtpolizei Zürich hat am Freitag zwei Diebe verhaftet, die am wohl am Openair Frauenfeld aktiv waren. In einem Schliessfach am Zürcher Hauptbahnhof hatten die beiden zwei Dutzend Mobiltelefone und mehrere Tausend Franken Bargeld gelagert.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass die beiden Kolumbianer ihre Beute wahrscheinlich am Openair Frauenfeld gemacht hätten, teilte die Stadtpolizei Zürich am Montag mit.

Eine Patrouille war am Freitagmorgen am Bahnhof auf den 29-Jährigen und den 36-Jährigen aufmerksam geworden. Sie konnten sich bei der Kontrolle nicht rechtsgültig ausweisen.

Für die beiden Männer hat die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft beantragt. (sda)