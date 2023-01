Kriminalität Mann greift in der Stadt Zürich unvermittelt zwei Passanten an Aus dem Nichts soll ein Amerikaner in Zürich zwei Männer auf offener Strasse angegriffen und verletzt haben. Der Verdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam

Die Polizei konnte den Tatverdächtigen im Kreis 4 festnehmen. (Themenbild) Walter Bieri / KEYSTONE

Ein 38-jähriger Amerikaner soll am Mittwoch in der Stadt Zürich an verschiedenen Orten zwei Männer angegriffen und verletzt haben. Die Stadtpolizei nahm den mutmasslichen Täter kurz nach 11.30 Uhr im Kreis 4 fest.

Der Mann soll zunächst gegen 9.45 Uhr an der Hardturmstrasse im Bereich der Tramhaltestelle Fischerweg einen 23-Jährigen mit einer Stichwaffe am Oberkörper verletzt haben. Der Angegriffene musste im Spital notoperiert werden, wie die Stadtpolizei mitteilte.

Knapp eine Stunde darauf ging bei der Polizei eine weitere Meldung ein: An der Schweizergasse bei der Pestalozzi-Anlage hatte ein Unbekannter einen 22-jährigen Mann angegriffen und ihn dabei leicht verletzt.

Nach ersten Ermittlungen und den erhaltenen Täterbeschreibungen schliesst die Polizei nicht aus, dass es sich in beiden Fällen um denselben Angreifer handelt. Die weiteren Abklärungen werden nun von der Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und der Kantonspolizei Zürich vorgenommen.

Polizei sucht Zeugen

Die Stadtpolizei Zürich bittet Personen, die einen der beiden Vorfälle beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0 444 117 117 zu melden. (sda/liz)