Kriminalität Mann flüchtet nach versuchtem Banküberfall in Winterthur ohne Beute Die Zürcher Kantonspolizei fahndet nach einem versuchten Bankraub in Winterthur nach einem Mann.

Die Polizei fahndete nach dem Täter. Die Suche blieb vorerst erfolglos. Symbolbild: Urs Flueeler/ Keystone

Ein Mann hat am Donnerstagmorgen in Winterthur eine Bank überfallen wollen. Am Ende hat er allerdings ohne Beute flüchten müssen - auf der Bank war gar kein Bargeld vorhanden.

Gegen 7.20 Uhr hatte der Mann im Schalterraum der Bank eine Angestellte abgepasst: Als diese den Beratungsbereich aufschliessen wollte, bedrohte der Unbekannte sie mit einer vermeintlichen Schusswaffe in seiner Jackentasche und forderte die Herausgabe von Bargeld, wie die Zürcher Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.

Als der Räuber erfuhr, dass in der Filiale gar keine Banknoten lagern, flüchtete er zu Fuss. Die Polizei fahndete nach dem Täter. Die Suche blieb vorerst erfolglos. (sda)