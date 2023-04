Kriminalität Kantonspolizei fasst Boutique-Einbrecher in Volketswil Die Zürcher Kantonspolizei hat in Volketswil einen Einbrecher in flagranti verhaftet, nachdem Nachbarn die Polizei alarmiert hatten.

Die Polizei verhaftete den Mann in flagranti. Symbolbild: Kapo SG

Ein 24-jähriger Mann ist am frühen Mittwochmorgen in Volketswil in eine Boutique eingebrochen. Als der Schweizer den Laden gegen 4 Uhr durch die aufgebrochene Eingangstüre mit Einbruchswerkzeug und Deliktsgut verliess, nahmen ihn Zürcher Kantonspolizisten fest.

Anwohner hatten zuvor gemeldet, dass sie im Haus ungewöhnliche Geräusche vernehmen würden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die ausgerückten Polizeipatrouillen konnten den Einbrecher dann in flagranti verhaften. Er wurde nach der polizeilichen Befragung an die Staatsanwaltschaft übergeben.(sda)