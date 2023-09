Kriminalität Gestohlenes Mobiltelefon führt Zürcher Stadtpolizei zu Dieb Eine Patrouille der Zürcher Stadtpolizei hat am Samstag einen Dieb verhaftet – dank des gestohlenen Handys. Dieses konnte geortet werden und hat die Polizei zum Täter geführt.

Die Ortung des Handys hat die Zürcher Stadtpolizei zum Dieb geführt. Symbolbild: Ennio Leanza/Keystone

Die Zürcher Stadtpolizei hat am Samstagabend einen Dieb verhaftet. Der 22-jährige Algerier hatte zuvor einer Touristin in einem Restaurant die Handtasche gestohlen. Diese konnte ihr Mobiltelefon, das sich in der Tasche befand, orten und die Polizei entsprechend lotsen.

Eine uniformierte Patrouille der Stadtpolizei Zürich sei kurz nach dem Eingang der Meldung um 20.30 Uhr beim besagten Ort eingetroffen, wie sie am Montag mitteilte. Dort sei den Einsatzkräften ein Mann auf einer Parkbank aufgefallen, den sie daraufhin kontrollierten.

Dabei fanden sie das Mobiltelefon sowie Bargeld, das der Touristin gehörte. Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann gemäss Mitteilung geständig. Er wurde der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt. (sda)