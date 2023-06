Gastro Zürich zeigt frühere Geschäftsleitung an

Schlieren Wirtschaft, ­Politik, Energie und Olympiagold – am LiZ-Forum gab es viel Gesprächsstoff

Stargast am LiZ-Forum 2023 im JED in Schlieren war Nicola Spirig. Die Triathletin im Unruhestand sorgte für Hühnerhaut, als sie auf ihre erfolgreiche Karriere zurückblickte. Zudem wurde über die Energie-Situation in der Schweiz diskutiert. All das gab auch am Apéro zu reden.