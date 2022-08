Kriminalität Einbrecher stehlen in Elsau 25’000 Franken aus einem Tresor Bei einem Einbruch in Elsau wurden 25'000 Franken gestohlen und ein hoher Sachschaden verursacht.

Einbrecher wuchteten in einer Gewerbeliegenschaft in Elsau ein Fenster auf und stahlen 25’000 Franken aus einem Tresor. Symbolbild: Silas Stein / DPA

Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in eine Gewerbeliegenschaft in Elsau eingebrochen. Sie öffneten einen Tresor und stahlen daraus rund 25’000 Franken sowie verschiedene Gegenstände. Anschliessend konnten die Einbrecher das Gebäude unentdeckt verlassen.

Es entstand ausserdem ein Sachschaden von mehreren tausend Franken, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. (sda)