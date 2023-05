Kriminalität Autodieb parkiert in Winterthur falsch und wird verhaftet Die Stadtpolizei Winterthur hat einen Autodieb gefasst - weil er falsch parkiert hatte.

Der 22-jährige Schweizer wurde kurz vor 5 Uhr festgenommen. Symbolbild: Philipp Baer

Ein Autodieb hat sich in Winterthur selber verraten: Der 22-jährige Schweizer hatte ein gestohlenes Fahrzeug im Stadtteil Wülflingen derart auffällig parkiert, dass sich ein Anwohner in der Nacht auf Freitag bei der Stadtpolizei über den falsch abgestellten Wagen beschwerte.

Die kurz nach 1.30 Uhr ausgerückte Polizeipatrouille stellte in der Folge fest, dass das fragliche Auto als gestohlen gemeldet war, wie die Stadtpolizei am Freitag mitteilte. Sie überwachte das Fahrzeug in der Folge diskret.

Kurz vor 5 Uhr stieg dann gemäss Mitteilung der 22-Jährige ins Auto ein. Bevor er den Motor starten konnte, wurde er festgenommen. Der Schweizer war bereits zur Verhaftung ausgeschrieben.

Die Kantonspolizei Zürich hat den Fall übernommen; sie klärt einerseits die Hintergründe und die Umstände des Fahrzeugdiebstahls ab, andererseits versucht sie die Herkunft verschiedener im Auto aufgefundenen Gegenständen zu eruieren.(sda)