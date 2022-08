Auto-Einbrecher in Langau am Albis verhaftet

Eine Patrouille der Zürcher Kantonspolizei hat am Mittwochabend in Langnau am Albis einen Auto-Einbrecher verhaftet. Der 41-Jährige hatte davor in Sihlbrugg Station einen Personenwagen aufgebrochen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.