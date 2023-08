Kriminalität 33-Jähriger schiesst in Winterthurer Mehrfamilienhaus mehrmals Nach mehreren Schussabgaben hat die Winterthurer Stadtpolizei am Dienstagabend einen 33-jährigen Schweizer verhaftet.

Weshalb der Mann geschossen hatte und wem die verwendete Langwaffe gehört, ist gemäss Mitteilung der Kantonspolizei noch unklar. Symbolbild: Olivier Maire / Keystone

Ein Mann hat am Dienstagabend in einem Mehrfamilienhaus in Winterthur mehrere Schüsse abgegeben. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte.

Ein Anwohner hatte kurz nach 18.30 Uhr der Einsatzzentrale der Winterthurer Stadtpolizei gemeldet, dass geschossen worden sei. Die ausgerückten Polizisten nahmen in der Folge den Tatverdächtigen fest. In der Wohnung des 33-jährigen Schweizers stellten Stadtpolizisten und hinzugezogene Ermittler der Kantonspolizei sowohl die mutmassliche Tatwaffe als auch weitere Munition sicher.

Weshalb der Mann geschossen hatte und wem die verwendete Langwaffe gehört, ist gemäss Mitteilung der Kantonspolizei noch unklar. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben ihre Ermittlungen aufgenommen. (sda)