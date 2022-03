Krieg in der Ukraine «Fridays for Future» protestiert für den Frieden: Einige hundert Personen an Zürcher Ukraine-Solidaritätskundgebung Auf dem Zürcher Helvetiaplatz haben sich am Donnerstag einige hundert Personen zu einer Solidaritätskundgebung eingefunden: Sie protestierten gegen «Putins schrecklichen Angriffskrieg».

7 Bilder 7 Bilder Das Zürcher Opernhaus wurde in Friedensfarben angestrahlt. Keystone

Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer brachten ihre Haltung auf selbstgestalteten Plakaten zum Ausdruck. «Nein zum Krieg» und «Alle Flüchtenden sind willkommen», hiess es auf etwa. Ein Kind hielt ein Plakat in die Höhe, auf dem vorne «kein Krieg» stand, auf der Rückseite «Frieden».

In Reden wurde zur Solidarität mit der Ukraine aufgerufen. Ein gebürtige Ukrainerin hielt fest, dass «wir, wenn wir zusammenstehen, enorm viel tun» könnten. «Zusammen sind wir stark.» Mit Schweigeminuten wurde den Flüchtenden in der Ukraine, aber auch in allen anderen Kriegsgebieten gedacht.

Die Klimabewegung «Fridays for Future» hatte für Donnerstagabend weltweit zu Ukraine-Kundgebungen aufgerufen. In der Schweiz fanden unter dem Slogan «Solidarität statt Krieg» unter anderem auch in Winterthur, Davos und Luzern weitere Aktionen statt. Schon am Samstag steht in Zürich eine weitere bewilligte Friedens-Demo an. (sda)