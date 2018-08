Das Krematorium Nordheim, idyllisch gelegen unweit des Bucheggplatzes in Zürich, ist das grösste der Schweiz und eines von dreien im Kanton Zürich. Winterthur und Rüti verfügen über je zwei Verbrennungsöfen, im Nordheim gibt es sechs. Rund 6'500 Personen wurden letztes Jahr in ihnen kremiert, erklärt Betriebsleiter Cyrill Zimmermann auf einem Rundgang.

Dieser führt auch an der neuen Urnenabfüllanlage vorbei. Sie dient wie die bestehende Einrichtung dazu, die ausgebrannten Knochen zu zerkleinern. «Sie zerfallen ganz leicht», sagt Zimmermann. Der Clou am neuen Gerät, das erst zu Testzwecken aufgebaut ist: Es kann die in der Asche enthaltenen Kleinstpartikel von Wertstoffen abscheiden. Dies geschieht mechanisch mittels Sieb, Walze und Zentrifuge.

«Nicht ganz einfach»

Es geht vor allem um die Rückgewinnung von Metallen, die aus medizinischen Gründen in den Körper gelangt waren – Titan zum Beispiel, aber auch viele andere. Der am häufigsten vorkommende Stoff dürfte Gold aus Zahnreparaturen sein. Es gibt Schätzungen, wonach pro Verstorbenem zwei Gramm davon anfallen.

«Es macht keinen Sinn, diese Stoffe in den Boden einzubringen», sagt Zimmermann. Und der Erlös, der in die Stadtkasse fliessen wird, werde einen Beitrag an die nicht geringen Betriebskosten der Öfen leisten. Allerdings, so betont er, werde man jedes Mal die Angehörigen zuerst fragen, ob das für sie auch in Ordnung gehe. «Das wird wohl nicht ganz einfach sein», fügt er an.