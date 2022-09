Kreislaufwirtschaft Das Volk will einen schonenden Umgang mit Ressourcen sowie mehr Recycling Mit über 89 Prozent Ja-Anteil haben die Stimmberechtigten des Kantons Zürich den Gegenvorschlag zur Kreislauf-Initiative angenommen. Das hat Folgen beim Bauen ‒ und für Privathaushalte.

Abfalltrennung wie im Hauptbahnhof Zürich könnte gemäss Baudirektor Martin Neukom (Grüne) zum Vorbild für die Zürcher Gemeinden werden. Matthias Scharrer

Es war ein Abstimmungssonntag der Extreme im Kanton Zürich: Während die Volksabstimmung zur Besteuerung von Grossaktionären denkbar knapp ausging, war es beim Gegenvorschlag zur Kreislauf-Initiative so deutlich wie kaum je zuvor: 89,3 Prozent stimmten Ja.

Damit erhält die Kantonsverfassung einen Artikel, der einen schonenden Umgang mit Ressourcen verlangt: Der Verbrauch von Rohstoffen, Materialien und Gütern soll reduziert und die Wiederverwertung erhöht werden.

Den Anstoss zur Vorlage hatte die Kreislauf-Initiative der Jungen Grünen gegeben. Sie zielte primär auf Privathaushalte und deren Verbrauch ab, etwa beim Verpackungsmaterial. Kantons- und Regierungsrat erweiterten den Fokus mit dem Gegenvorschlag, der auch auf die Bauwirtschaft abzielt. Alle Parteien hatten den Gegenvorschlag im Kantonsrat befürwortet. Die Jungen Grünen zogen ihre Initiative daraufhin zu Gunsten des Gegenvorschlags zurück.

«Fast 90 Prozent: Das ist unglaublich!»

Das Ergebnis der Volksabstimmung vom Sonntag überraschte in seiner Deutlichkeit Julian Croci von den Jungen Grünen, der die Initiative lanciert hatte: «Fast 90 Prozent: Das ist unglaublich!», sagte Croci. Gerechnet habe er mit etwa 75 Prozent. Jetzt gehe es an die Umsetzung des neuen Kantonsverfassungs-Artikels, sowohl auf Gemeinde- als auch auf Kantonsebene. Zum Beispiel sei Abfallvermeidung und -recycling bei der Ausschreibung von Bauprojekten zu berücksichtigen, um das Recycling von Plastik zu fördern. Dabei seien auch die Gemeinden gefordert, sagte Croci, der Gemeindeparlamentarier in Dübendorf ist.

Auf kantonaler Ebene haben die Grünen laut ihrem Kantonsrats-Fraktionschef Thomas Forrer mehrere Gesetzvorstösse in der Pipeline, um den Verfassungsartikel umzusetzen. Das klare Ja des Stimmvolks zeige: «Ökologische Themen sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen.» Dass dabei der Wirtschaftskanton Zürich eine Vorreiterrolle einnehme, sei beachtlich.

Mehr Recycling-Möglichkeiten in Gemeinden?

Baudirektor Martin Neukom (Grüne) sagte auf Anfrage, der grösste Hebel, bei dem der Kanton ansetzen könne, seien Vorgaben beim Bauen. Zudem könne er mit den Gemeinden dafür sorgen, das Angebot an Abfall-Entsorgungsmöglichkeiten zu Gunsten von mehr Recycling zu erweitern.

Auch bei Grossveranstaltungen liessen sich Bewilligungen mit ressourcenschonenden Vorgaben verknüpfen. Und: Eine Ausrichtung des gesamten Beschaffungswesens der öffentlichen Hand brächte ebenfalls viel. Doch zunächst einmal stehe nun eine umfassende Auslegeordnung durch den Regierungsrat an.