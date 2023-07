Kreis 5 37-Jähriger bei Schlägerei am Escher-Wyss-Platz schwer verletzt Bei einer Auseinandersetzung am Escher-Wyss-Platz wurde ein Mann schwer am Kopf verletzt. Die Polizei konnte zwei Verdächtige festnehmen.

Der Verletzte musste nach der Erstversorgung mit der Sanität ins Spital gebracht werden. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

In der Nacht auf Samstag wurde die Stadtpolizei Zürich an die Haltestelle Escher-Wyss-Platz gerufen. Dort trafen sie auf einen Mann mit schweren Kopfverletzungen. Er wurde mit der Sanität ins Spital gebracht. Der 37-jährige Georgier war nach ersten Erkenntnissen der Polizei in eine Auseinandersetzung mit zwei anderen Männern verwickelt gewesen. Bei der folgenden Fahndung in der Umgebung, nahm die Plizei zwei Tatverdächtige fest. Es handelt sich dabei um einen 15-jährigen und einen 21-jährigen Algerier.

Um die genauen Geschehnisse zu rekonstruieren, bittet die Polizei um Hinweis aus der Bevölkerung. Die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich führen nach erfolgter Spurensicherung die Ermittlungen. (liz)