Kreis 4 Mann mit Stichwaffe verletzt – Zeugenaufruf Am Samstagabend, 8. Juli 2023, kam es im Kreis 4 zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei wurde einer der beiden mit einer Stichwaffe verletzt. Der mutmassliche Täter wurde festgenommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz nach 21.45 Uhr wurde die Stadtpolizei Zürich zu einer Auseinandersetzung in den Bereich Müller-/Hohlstrasse gerufen. Dort trafen die Polizisten auf einen Mann mit einer Schnittverletzung.

Die Polizei versucht, den Tathergang zu rekonstruieren. (Symbolbild) Keystone

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zuvor zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und einem anderen Mann. Im Laufe dieses Streits setzte dieser eine Stichwaffe gegen den 41-Jährigen ein und verletzte ihn. Der mutmassliche Täter, ein 33-jähriger Rumäne, konnte festgenommen werden.

Der Tathergang und die Hintergründe sind zurzeit noch unklar. Für eine umfassende Spurensicherung wurden die Spezialisten des Forensischen Instituts Zürich sowie das Institut für Rechtsmedizin Zürich aufgeboten.

Zeugenaufruf:

Personen, die am Samstagabend, 8. Juli , etwa um 21.45 Uhr im Bereich der Müller-/Hohlstrasse zwischen dem «Piro Shop» an der Hohlstrasse 30 und der «Rasputin Bar» an der Müllerstrasse 93, Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Ereignis gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Zürich, Tel. 058 648 48 48, zu melden. (has)