Schlieren «Ich bin schon ganz hibbelig»: Mit Anila Blum tritt ein lokales Gesangstalent am Schlierefäscht auf

Die Urdorferin Alina Blömeke alias Anila Blum freut sich schon sehr auf ihren Auftritt am Schlierefäscht am 2. September – einen ihrer bisher grössten. Irgendwann will die Primarlehrerin von ihrer Musik leben können.