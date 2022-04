Kommunale Wahlen Gericht hebt Wahl der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach auf Der Stadtrat von Dübendorf hat im Dezember 2021 sechs Mitglieder der Sekundarschulpflege Dübendorf-Schwerzenbach im stillen Verfahren als gewählt erklärt. Dazu sei er aber gar nicht befugt gewesen, hält das Verwaltungsgericht fest. Es hebt die stille Wahl damit wieder auf.

Der Dübendorfer Stadtrat widerruft die Entscheidung der Sekundarschulpflege Dübendorf-Schwerzenbach. Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach

Grundsätzlich könnten Schulgemeinden zwar die Aufgaben der Wahlleitung an politische Gemeinden übertragen - allerdings brauche es dazu eine entsprechende Delegation, schreibt das Verwaltungsgericht in seinem am Mittwoch publizierten Urteil.

Da eine solche im Dübendorfer Fall fehlt, hat es die Beschwerde eines Stimmbürgers gutgeheissen. Der Stadtrat hingegen hatte sich auf ein Schreiben der Oberstufenschule vom 2. September 2005 abgestützt. Gemäss diesem habe das «Büro der Oberstufenschule» beschlossen, die Wahlleitung dem Wahlbüro der Stadt zu übergeben.

Die Zusammensetzung dieses Schul-Büros bleibe aber unklar, hält das Verwaltungsgericht in seinem Urteil fest. «Jedenfalls handelt es sich nicht um einen Beschluss der Gesamtbehörde.» Dass die Sekundarschulpflege den Beschluss des Büros später zur Kenntnis genommen habe, reiche nicht aus.

Keine stillen Wahlen für Erneuerungswahlen

Die Beschwerde hätte das Gericht auch aus einem anderen Grund gutgeheissen: Die frühere Gemeindeordnung habe stille Wahlverfahren nur bei Ersatzwahlen während einer laufenden Amtsdauer erlaubt, nicht aber bei Erneuerungswahlen zu Beginn einer Legislatur.

Erst mit dem Inkrafttreten der neuen Gemeindeordnung am 1. Januar 2022 sei die stille Wahl auch bei Erneuerungswahlen zulässig. Diese neuen Bestimmungen hätten für den Entscheid des Stadtrates im Dezember 2021 aber noch keine Vorwirkung entfalten können.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Eine Beschwerde ans Bundesgericht ist möglich. Bei einer stillen Wahl gelten Kandidierende automatisch als gewählt, weil nicht mehr Interessenten als Sitze in einem Gremium vorhanden sind. (sda)