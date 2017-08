Daher schloss der Staatsanwalt in einer Alternativanklage auch eine sogenannte actio libera in causa nicht aus: Der Beschuldigte könnte sich vor dem Tötungsdelikt durch die Einnahme von Kokain und Ketamin absichtlich in eine Schuldunfähigkeit versetzt haben.

Denn aufgrund früherer Erfahrungen und Vorfälle hätte er wissen müssen, dass er durch den Drogenkonsum in einen psychotischen Zustand mit paranoiden Wahnvorstellungen geraten kann, in dem er andere Personen ernsthaft gefährdet. In diesem Fall fordert die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von 13, eventuell 10 Jahren.

Der Staatsanwalt stützte sich dabei hauptsächlich auf die Aussagen der Ex-Freundin des Beschuldigten, die vor Gericht von verschiedenen Psychosen berichtet hatte. So soll er beispielsweise auf Ibiza versucht haben, sie zu töten, in dem er sie aus dem fahrenden Taxi werfen wollte.

Mildere Strafe und Freisprüche

Die Verteidigung hingegen glaubt nicht an diese früheren Vorfälle und versuchte vor Gericht, die Aussagen der Ex-Freundin zu zerpflücken. Die Frau habe einen Hang zum Drama, die Geschichten erfunden und wolle sich an ihrem Ex-Freund rächen.

Fakt sei, dass der 32-Jährige selbst bei Psychosen nie einen Menschen angefasst oder jemandem ein Haar gekrümmt habe, sagten die zwei Verteidiger an der Verhandlung. Daher sei es für den Mann nicht voraussehbar gewesen, dass er seinen Kollegen später töten würde. Doch die Voraussehbarkeit ist eine Voraussetzung für die actio libera in causa.

Für sie ist er beim unbestrittenen Tötungsdelikt schuldig wegen "selbstverschuldeter Unzurechnungsfähigkeit", wobei die entsprechende Freiheitsstrafe zugunsten einer stationären Massnahme aufgeschoben werden soll. Wie hoch die Strafe sein soll, überliessen sie dem Ermessen des Gerichts. Gemäss Strafgesetzbuch beträgt die Maximalstrafe in diesem Fall drei Jahre.

Bezüglich der Vergewaltigung und der mehrfachen Nötigung forderten die Verteidiger einen Freispruch, ebenso beim Tötungsvorwurf bezüglich der Taxifahrt auf Ibiza.