Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag am Flughafen Zürich einen Mann verhaftet. Er hatte rund drei Kilogramm Heroin in seinem Koffer versteckt.

Der 43-jährige Tansanier flog von Nairobi nach Zürich und wollte anschliessend nach Barcelona weiterreisen, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Die Drogen fanden die Polizisten bei der Kontrolle seines Gepäcks in einem eingebauten Doppelboden im Innern des Koffers. Der Mann muss sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten.