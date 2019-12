Koala Mikey stirbt unerwartet im Zoo Zürich

Am Donnerstagabend hatten die Tierpfleger bei Mikey Blut am Gesäss festgestellt und den Tierarzt alarmiert. Dieser untersuchte das dreieinhalbjährige Koala-Männchen noch am gleichen Abend. Am nächsten Morgen fanden die Tierpfleger Mikey dann leblos vor, wie der Zoo Zürich mitteilt.

Im Blut von Mikey wurden Veränderungen festgestellt, die auf eine Erkrankung an Leukämie hindeuten. Weitere Abklärungen dazu sind im Gange und dürften noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Vor seinem Tod zeigte Mikey keinerlei Auffälligkeiten im Verhalten und in seiner Aktivität: «Er frass bis zuletzt von den angebotenen Eukalyptusblättern.» Wie Zoo Zürich in der Mitteilung schreibt, unterstehen alle Koalas einer engen Überwachung. Sie werden zweimal pro Woche gewogen un einem visuellen Gesundheitscheck unterzogen.