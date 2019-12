Knatsch um Camille Lothe: SVP-Jungstar aus Parteivorstand geworfen

Camille Lothe, Präsidentin der Jungen SVP Zürich, wurde aus dem Vorstand der SVP-Kreispartei 7/8 geworfen. Dies berichtet der «Tagesanzeiger». Das Bild Lothes ist bereits von der Website verschwunden.

Publik wurde das durch ein Mail, dass anonym an den Tagesanzeiger geschickt wurde. Darin schreibt Andy Mosetti, Präsident der SVP am Zürichberg, an SVP-Kantonalparteipräsident Patrick Walder und Nationalrat Mauro Tuena, dass man am Ausschluss von Lothe aus dem Vorstand festhalte. Ausnahme: Sie trete selbst zurück.

Auch würde Lothe nicht mehr zur Wiederwahl empfohlen werden und man würde «vehement» gegen ihre Wiederkandidatur eintreten.