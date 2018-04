In Wetzikon standen am Wochenende die Stadtratswahlen an. Dabei kam es zu einem regelrechten Wahlkrimi. Die GLP-Stadträtin Esther Schlatter verpasst das absolute Mehr von 1885 Stimmen um vier Stimmen (1881) und somit die direkte Wiederwahl in die Exekutive. Ausserdem erhielt sie starke Konkurrenz durch den neuen Kandidaten Pascal Bassu (SP), der nur eine einzige Stimme weniger (1880) erhielt als die Bisherige. Auch Christoph Wachter (SP) und Bigi Obrist (Alternative Wetzikon) liegen mit 1776 beziehungsweise 1774 Stimmen nicht weit zurück. Nun wird am 10. Juni ein zweiter Wahlgang entscheiden, wer den Platz im Stadtrat erobern kann.

Die übrigen bisherigen Stadtratsmitglieder Susanne Sieber (FDP), Remo Vogel (CVP), Ruedi Rüfenacht (EVP), Heinrich Vettiger und Marco Martino (beide SVP) schafften die Wiederwahl ohne Probleme. Gleiches gilt für den bisherigen Schulpräsidenten Jürg Schuler (FDP), der von Amtes wegen ebenfalls Mitglied des Stadtrats ist. Ruedi Rüfenacht bleibt zudem weiterhin Stadtpräsident. Er gewinnt deutlich vor seinen Herausforderern Heinrich Vettiger, Pascal Bassu und Bigi Obrist.