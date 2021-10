Klimaerwärmung Auf dem Zürcher Turbinenplatz soll nun eine Wolke die Bevölkerung abkühlen Ab Juli 2022 soll ein zweijähriges Projekt für ein angenehmeres Stadtklima sorgen: Auf dem Turbinenplatz wird eine sechs Meter hohe Wolke aufgestellt.

Der Turbinenplatz als Treffpunkt in Zürich West soll ab Juli 2022 für Abkühlung sorgen. (Archivbild) Matthias Scharrer

Die Stadt Zürich will wegen der Klimaerwärmung für mehr Schatten und Kühlung sorgen. Auf dem Turbinenplatz im Kreis 5 wird sie eine Wolke testen. An Hitzetagen soll dort in rund sechs Metern Höhe ein feiner Wassernebel für eine kleinräumige Kühlung sorgen, wie Stadtrat Richard Wolff (AL) am Donnerstag ankündigte. Das Projekt startet im Juli 2022 und soll bis 2024 laufen und ausgewertet werden.

Das Klima verändere sich, gerade in dicht bebauten Städten würden die Temperaturen ansteigen.

«Damit die Lebensverhältnisse möglichst erträglich bleiben, müssen wir für mehr Schatten und Kühlung sorgen.»

Mit einem Kredit über 5 Millionen Franken soll auch das Pilotprojekt «Mehr als Grün» fortgeführt werden. Dabei werden Private, die ihre Grünflächen ökologisch aufwerten, beraten und finanziell unterstützt. Mit einem weiteren Kredit über 3 Millionen soll ein neues Programm zur Förderung von Fassaden-Begrünungen lanciert werden. Beide Kredite liegen beim Gemeinderat. (sda)