TalkTäglich Blockaden für die Umwelt – Klimaaktivist Vögtli: «Im Anschluss an die Aktionen entsteht meist eine Debatte zum Klima» Die Proteste von Revovate Switzerland gehen auch nach dem Ja zum Klimaschutzgesetz weiter. Aktivist Max Vögtli und Camille Lothe von der SVP diskutieren im Format TalkTäglich über Sinn und Unsinn von solchen Aktionen.

Die Schweiz hat am Sonntag dem Gesetz zum Klimaschutz zugestimmt. Ein Erfolg für Klimaaktivisten und Klimaaktivistinnen. Umso erstaunter waren wohl viele Autofahrer, als sie am Montagmorgen in Zürich wegen Protestaktionen der Gruppe Renovate Switzerland im Stau steckten.

Der Kampf für das Klima gehe weiter, erklärt Max Vögtli, Mitglied der Gruppe Renovate Switzerland, im Gespräch der Sendung TalkTäglich auf TeleZüri. Das Abstimmungsresultat sei ein erster guter Schritt. «Aber jetzt braucht es konkrete Umsetzungsmassnahmen vom Bund!», so Vögtli. Die Protestaktionen sollten die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, dass das Gesetz allein noch nicht ausreiche.

Die Befürworter des Klimaschutzgesetz durften am Samstag jubeln. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Camille Lothe von der SVP ist ebenfalls der Meinung, dass der Annahme des Gesetzes nun handfeste Massnahmen folgen müssen. Auch gegen die Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für das Thema habe sie grundsätzlich nichts einzuwenden. Gemäss Lothe seien jedoch Protestaktionen wie jene vom Montag in Zürich nicht die richtige Art und Weise diese Ziele zu erreichen.

Direktdemokratische Mittel wie Initiativen und die Arbeit der Parteien im Parlament seien die besten Mittel um politisch etwas zu verändern. «Durch Strassenblockaden werden Menschen verärgert und man verliert Leute auf dem Weg zur Rettung des Klimas», meint Lothe.

Polizisten tragen Aktivisten der Organisation Renovate Switzerland am Montagmorgen weg von ihrer Strassenblockade. Michael Buholzer / EPA

Aufmerksamkeit fürs Klima

Auch Vögtli glaubt, dass durch Initiativen viel bewirkt werden kann. Es sei nicht so, dass Renovate Switzerland diese Wege nicht in Betracht ziehe. Die Bewegung wolle sich nur nicht einzig auf diese Mittel verlassen. Die Aktionen von Renovate Switzerland zielten vor allem darauf ab, weiter auf das Thema aufmerksam zu machen. «In den Medien kommt das Klima nämlich immer noch zu kurz», erklärt Vögtli.

Dem widerspricht Lothe deutlich. «Durch die Abstimmung über das Klimagesetz war das Thema über Wochen in der Presse sehr präsent» erwidert Camille Lothe. Ausserdem trügen Medienmitteilungen zu den Renovate-Aktionen nicht dazu bei, dass ein Diskurs zum Klima entstehe. Oft werde nur thematisiert, wie sehr sich Leute an den Aktionen störten.

«Im Anschluss an die Aktionen entsteht meist eine Debatte zum Klima», kontert Vögtli. Renovate Switzerland werde deshalb weiterhin auf Protestaktionen setzen. Die Leute werden sich also auch nach dem Ja zum Klimagesetz auf weitere Blockaden einstellen müssen. Der Kampf fürs Klima ist für die Aktivisten und Aktivistinnen noch nicht beendet.